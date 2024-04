Nba Play-in 2024: i Sixers volano ai play-off, Miami avrà una seconda chance contro Chicago

Dopo l’accesso ai play-off guadagnato ieri dai Lakers e l’eliminazione dei Golden State Warriors, sono andati in scena stanotte i play-in Nba della Eastern Conference. I Philadelphia 76ers fanno valere il fattore campo e piegano alla distanza i Miami Heat per 105-104. Il successo consente alla squadra di Nurse di volare ai play-off come settima forza del seed, e affronteranno dunque i New York Knicks secondi classificati. Partita molto tirata, che la squadra ospite ha condotto per larghi tratti anche grazie all’energia dalla panca del rookie Jaquez jr. e di Highsmith, oltre ai soliti Herro e Butler. Per i Sixers è risultato decisivo Batum, che ha piazzato 20 punti con 6 triple a bersaglio nel parziale della rimonta e nel finale ha negato il pareggio alla squadra di Spoelstra con la stoppata su Herro. Top scorer Embiid con 23 punti e 15 rimbalzi, mentre dall’altra parte Herro ne piazza 25 ma non bastano. La franchigia della Florida avrà ora un’ultima chance davanti ai propri tifosi al Kaseya Center.

Nell’altra gara, quella tra nona e decima classificata, i Chicago Bulls dominano e schiantano 131-116 gli Atlanta Hawks, ponendo fine alla loro stagione. Sempre avanti nel punteggio la squadra di Donovan, che nel quarto quarto ha dato la spallata decisiva al match. A guidare i padroni di casa sono i 42 punti di Coby White, seguito da Vucevic a quota 24 con 12 rimbalzi e da DeRozan con 22. Per gli ospiti non sono sufficienti i 30 punti di Murray. I Bulls affronteranno ora i Miami Heat in Florida nella gara secca decisiva per l’accesso ai play-off come ottavo spot.