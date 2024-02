Nba, Phoenix batte Milwaukee. Sconfitte per Timberwolves e Thunder

Seconda vittoria consecutiva per i Phoenix Suns che superano 114-106 i Milwaukee Bucks, condannati al contrario al secondo ko in fila. La risalita ad ovest dei padroni di casa al Footprint Center è guidata dal solito Devin Booker, autore di una prestazione da 32 punti con 12/21 dal campo, mentre Kevin Durant si regala una serata in doppia doppia con 28 punti e 10 rimbalzi insieme a Bradley Beal (25+10) e Jusuf Nurkic (10+10). Ai Bucks – privi di Damian Lillard e con Khris Middleton infortunato dopo 8 minuti alla caviglia – non basta Giannis Antetokounmpo, che chiude con 34 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Sconfitte a sorpresa per i Minnesota Timberwolves e gli Oklahoma City Thunder. I T’Wolves chiudono all’intervallo sul +22, ma i Chicago Bulls riescono a rimontare e a forzare l’overtime. Trentatré punti a testa per Coby White (con 7/13 dall’arco) e DeMar DeRozan, mentre Nikola Vucevic ne aggiunge 24 e Andre Drummond trova la doppia doppia da 16 + 16 rimbalzi.

I Thunder invece perdono a Salt Lake City nonostante i 28 punti (con 7 assist) di Shai Gilgeous-Alexander, i 26 di Jalen Williams e i 22 (con 8 rimbalzi) di Chet Holmgren. I Jazz rimangono in svantaggio fino agli istanti finali del terzo quarto, ma hanno il merito, per tutta la gara, di mantenere l’equilibrio. Poi arriva il vantaggio di +4 grazie ad un parziale di 14-0 a cavallo tra il terzo e l’ultimo periodo. Lauri Markkanen va a referto con 33 punti e 11 rimbalzi, mentre John Collins ne aggiunge 22 e 9. Solo 2 punti con 1/4 al tiro, oltre a 6 rimbalzi e 3 assist, per Simone Fontecchio in 24 minuti.

Nelle altre gare, i Dallas Mavericks battono 119-107 i Brooklyn Nets in un Barclays Center che vede l’ex Kyrie Irving siglare 36 punti, accompagnato dai 35 di Luka Doncic (oltre a 18 rimbalzi e 9 assist). I Miami Heat travolgono gli Orlando Magic per 121-95. Successi anche per gli Indiana Pacers e i New York Knicks ai danni di Houston Rockets (132-129) e Memphis Grizzlies (123-113).