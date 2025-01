L’Nba Paris Game si avvicina. Domani alle 20.00 ci sarà la prima delle due sfide (la seconda 25 gennaio) tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers. Alla vigilia del match, il commissario dell’Nba Adam Silver ha parlato, in conferenza stampa, delle possibili sedi delle prossime partite in Europa. La tendenza sarebbe quella di cambiare la sede attuale per poter spaziare su più paesi e culture con la tentazione di volare in Germania verso Berlino. Ecco le sue parole riportate dal media francese Le Parisien: “Ci sono molte città che possono ospitare le partite Nba in Europa. Tutte le principali città, e capitali, europee vogliono ospitare un evento così importante. Certamente torneremo a Parigi, ma per il 2026 ci sono delle discussioni in corso. Parigi è tra le candidate, ma non posso dire con certezza quale sarà la città. Lo spostamento del Paris Game in altre città potrebbe essere un ottimo compromesso con le intenzioni dell’Nba di creare un campionato nel vecchio continente. Capitali europee come Madrid e Londra potrebbero essere disponibili a farlo. Sappiamo che c’è una grande fanbase in Germania. Molti giocatori tedeschi giocano o hanno giocato in Nba e sarebbe sicuramente entusiasti di vedere l’Nba nel loro paese”.

Il vicesindaco e responsabile dello sport a Parigi Pierre Rabadan ha commentato le parole di Silver: “Vogliamo ospitare le partite di Nba in Europa anche nei prossimi anni. Ci faremo trovare pronti, ma sappiamo che una decisione sull’anno prossimo non è ancora stata presa. Da quello che ho capito le opzioni sono due. La prima è la permanenza fissa in Francia. La seconda è giocare la partita di Nba in una città europea diversa ogni due anni. Tengo come sicuro ovviamente un ritorno nel nostro paese nei prossimi anni. Non sappiamo se già dall’anno prossimo o meno. Abbiamo anche discusso di altre cose. Siamo in grande sintonia con l’Nba. Sono dei partner molto esigenti, come lo siamo anche noi”.