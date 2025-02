Oklahoma vince di 30 contro Milwaukee. 125-96 per i Thunder, che approfittano delle assenze di Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton per rifilare un pesante ko alla squadra di Rivers. Non c’è Jalen Williams e ci pensa Shai Gilgeous-Alexander con 34 punti, 3 rimbalzi e 6 assist in soli 22 minuti sul parquet. Lo seguono Ousmane Dieng e Isaiah Joe con 21 e 18 punti in uscita dalla panchina. 6 punti, 12 rimbalzi e 3 assist per Isaiah Hartenstein. Quintetto d’emergenza per i Bucks con Ryan Rollins (16 punti), Andre Jackson Jr. (10 punti), Chris Livingston (10 punti), Taurean Prince (8 punti) e AJ Green (2 punti) in campo dall’inizio. Denver batte in casa un’ottima New Orleans 125-113. Ennesima tripla doppia per Nikola Jokic, che mette a referto 27 punti, 14 rimbalzi e 10 assist in 36 minuti. Michael Porter Jr. top scorer dei Nuggets con 36 punti (12/22 dal campo e 7/12 da tre). Jamal Murray aggiunge 20 punti, 5 rimbalzi e 8 assist. Niente da fare per i Pelicans, nonostante 8 71 punti combinati da Trey Murphy CJ McCollum (41+30). Houston cade 124-118 contro New York. Jalen Brunson si prende la scena al Madison Square Garden con 42 punti, 6 rimbalzi e 10 assist (14/27 dal campo e 13/14 ai liberi). Karl Anthony Towns e Mikal Bridges portano 22 punti a testa. Solido Josh Hart con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Terza sconfitta in fila per i Rockets di Amen Thompson (25 punti+11 rimbalzi+11 assist stanotte). Memphis controlla San Antonio 128-109. Doppie doppie per Ja Morant (25 punti+11 assist) e Zach Edey (16 punti+14 rimbalzi). Jaren Jackson ne segna 31 con 6 rimbalzi e GG Jackson II ne fa 27 in uscita dalla panchina. Victor Wembanyama ci prova fino alla fine (27 punti+10 rimbalzi+5 assist), ma gli Spurs perdono la quarta nelle ultime cinque (ottava nelle ultime dieci). Attesa per l’esordio di Fox con i texani.

Nelle altre partite

Sacramento passa a Minneapolis 116-114. 33 punti, 5 rimbalzi e 7 assist per DeMar DeRozan, ora scorer principale dei Kings dopo la partenza di Fox. Malik Monk ne aggiunge 26 con 8 rimbalzi e 5 assist. 14 punti+11 rimbalzi per Domantas Sabonis. Secondo ko in fila per Minnesota. Assenti Julius Randle e Donte DiVincenzo, soli 21 punti per Anthony Edwards. Golden State piega Orlando 104-99. Steph Curry e Andrew Wiggins combinano 49 punti (24+25). Moses Moody ne aggiunge 17 in uscita dalla panchina. Cole Anthony (26 punti+5 rimbalzi+3 assist) è l’ultimo a mollare dei Magic, che sono alla nona sconfitta nelle ultime dieci. 18 punti e 6 rimbalzi per Paolo Banchero. Phoenix cade a Portland 121-119 dopo un overtime. Partita molto equilibrata con diversi cambi di leadership. Royce O’Neale salva momentaneamente i Suns con la tripla del pareggio a due secondi dalla fine, ma al supplementare vincono con merito i Trail Blazers. Doppia doppia solida per l’ex Deandre Ayton (25 punti+20 rimbalzi). Deni Avdija mette a referto 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Non bastano a Phoenix i 34 punti di Devin Booker per evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro. Atlanta batte Detroit a domicilio 132-130. Trae Young torna con 34 punti e 9 assist. Bene anche Dyson Daniels (19+6+7) e Zaccharie Risacher (17 punti). Si interrompe la striscia di due vittorie consecutive dei Pistons, nonostante la doppia doppia da 30 punti e 14 assist di Cade Cunningham. 4 punti in 16 minuti in campo per Simone Fontecchio.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 40-9 Boston Celtics 35-15 New York Knicks 33-17 Indiana Pacers 28-20 Milwaukee Bucks 26-22 Miami Heat 24-23 Detroit Pistons 25-25 Atlanta Hawks 23-27 Orlando Magic 24-27 Chicago Bulls 21-29 Philadelphia 76ers 19-29 Toronto Raptors 16-33 Brooklyn Nets 16-33 Charlotte Hornets 12-35 Washington Wizards 8-41

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 39-9 Memphis Grizzlies 34-16 Houston Rockets 32-17 Denver Nuggets 31-19 Los Angeles Lakers 28-19 Los Angeles Clippers 28-21 Minnesota Timberwolves 27-23 Phoenix Suns 25-24 Dallas Mavericks 26-24 Sacramento Kings 25-24 Golden State Warriors 25-24 San Antonio Spurs 21-26 Portland Trail Blazers 21-29 New Orleans Pelicans 12-38 Utah Jazz 11-37

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Washington Wizards 114-124

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 130-132

New York Knicks – Houston Rockets 124-118

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 128-109

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 114-116

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 125-96

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 125-113

Utah Jazz – Indiana Pacers 111-112

Golden State Warriors – Orlando Magic 104-99

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 121-119