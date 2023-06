NBA, Michael Jordan non è più il proprietario degli Charlotte Hornets

Michael Jordan non è più il proprietario degli Charlotte Hornets. Dopo 13 anni, l’ex cestista ha ceduto le sue quote alla coppia Gabe Plotkin- Rick Schnall. I due sono già attivi nel mondo della NBA: Plotkin è infatti un proprietario di minoranza proprio degli Hornets, mentre Schnall ha una quota degli Hawks. Jordan rimarrà comunque legato alla franchigia almeno per qualche altro mese dato che si occuperà di gestire le “basketball operation” almeno fino al draft e probabilmente anche nei primi giorni della free agency a partire dal 1° luglio. Il bilancio dell’era Jordan non può ovviamente essere positivo dato che gli Hornets non sono riusciti a superare neppure un turno ai playoff. Tuttavia, la franchigia ha vissuto una notevole crescita in termini economici: Jordan, che manterrà comunque una quota minoritaria, aveva comprato la squadra per 275 milioni nel 2010, mentre oggi il valore totale degli Hornets ammonta a tre miliardi di dollari.