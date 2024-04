NBA, mercato Lakers: sarà corsa per creare i nuovi big 3

Il mercato, si sa, è sempre in attivo, e i top-team, come al solito, monitorano tutte le situazioni per cercare di apportare migliorie alla franchigia per provare a vincere il titolo nelle prossime stagioni, senza ovviamente perdere di vista quella in corso. È il caso dei Los Angeles Lakers, che sono in lotta per la qualificazione play-in, al 9^ posto ad ovest con 42 vittorie e 33 sconfitte, l’ultima arrivata nella notte con i Nets per 116-104, grazie ad un James da 40 punti, e secondo i rumors, come i californiani abbiano già le idee chiare per quest’ estate, ovvero cercare di portare a casa un nuovo All-Star per creare dei nuovi big 3 per i gialloblù.

Con Davis e soprattutto con Lebron, con un anno in più e forse sempre con l’intenzione di seguire il figlio nel suo esordio in Nba magari, la prossima stagione potrebbe essere l’ultimo tentativo per i Lakers di riportare il titolo a LA con ancora in re in squadra. Uno dei nomi che si vocifera per quest’estate è quello del playmaker degli Atlanta Hawks Trae Young. Il numero 11 di Atlanta, oltre che essere un giocatore di qualità, nonostante la sua giovane carriera, ha anche una discreta esperienza playoff alle spalle, basti pensare alle Finals di Conference raggiunte nel 2021, dove si arrese ai Milwaukee Bucks di Antetokounmpo, poi campione quell’anno.

Il possibile trasferimento di Young, oltre che essere un grandissimo colpo di mercato, è senza dubbio un giocatore che farebbe fare ai Lakers un grande salto di qualità, ma l’ex Oklahoma è sicuramente molto ambito, non molto tempo fa il suo nome si accostava ai San Antonio Spurs, per creare una coppia incredibile con Wembyama. Prendere un giocatore del genere sicuramente implicherebbe cedere pezzi pregiati, ma i Lakers vogliono tornare sul tetto della lega, per scrivere ancora la storia.