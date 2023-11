NBA, LeBron James scrive un altro record: è il primo giocatore della storia a segnare 39.000 punti (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Serata perfetta per LeBron James, sia a livello personale che di squadra. I suoi Los Angeles Lakers hanno infatti sconfitto comodamente gli Utah Jazz, qualificandosi aritmeticamente per i quarti di finale del torneo di metà stagione in NBA. Lui invece ha stabilito l’ennesimo primato, diventando il primo giocatore di sempre a tagliare il traguardo dei 39.000 punti segnati in NBA. Decisiva la tripla segnata nel primo quarto del match: di seguito il video.