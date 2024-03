NBA, LeBron James è il primo di sempre a segnare 40.000 punti: il canestro che l’ha consegnato alla storia (VIDEO)

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, inizio di secondo quarto. LeBron James porta palla, si libera di un avversario e appoggia a canestro il +7 per la sua squadra. Boato della Crypto.com Arena di Los Angeles, è stata appena scritta la storia. Il ‘Re’ è infatti il primo giocatore di sempre in NBA a segnare 40.000 punti. I Lakers perderanno poi la partita, ma conta relativamente: all’età di 39 anni, LeBron James continua a stabilire nuovi primati e a regalare spettacolo. Di seguito il video del canestro che ha consegnato il talento di Akron alla storia.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑

DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf

— NBA (@NBA) March 3, 2024