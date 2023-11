NBA: LeBron James infinito, macina record uno dietro l’altro

Dopo aver superato lo scorso febbraio il record di punti ‘all’-time’ nella storia della NBA detenuto da Kareem Abdul-Jabbar (38.387), fissando quella stessa sera il nuovo primato di tutti i tempi a 38.390 ed aver da poco incrementato ed innalzato il miglior risultato di sempre oltre i 39.000 punti segnati, il ‘King’, durante lo svolgimento della partita del Wells Fargo Center Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers, ha passato Lew Alcindor (vecchio nome prima della conversione all’Islam dell’ex ‘The Tower Of Power’) anche nei minuti totali giocati in carriera tra RS e Playoffs, diventando in assoluto il giocatore con più minuti nelle gambe di qualsiasi altro giocatore che abbia mai messo piede nella Lega.

Di seguito, la top 10 dei giocatori con più minuti totali giocati nella storia della NBA: 1. LeBron James – 66.320; 2. 66.297 – Kareem Abdul-Jabbar; 3. 62.759 – Karl Malone; 4. 57.278 – Kobe Bryant; 5. 57.263 – Dirk Nowitzki; 6. 56.738 – Tim Duncan; 7. 56.199 – Jason Kidd; 8. 55.701 – Kevin Garnett; 9. 55.418 – Wilt Chamberlain; 10. 54.162 – John Stockton.