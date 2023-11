Atalanta: Gasperini perde De Ketelaere per lo Sporting, problema agli addominali

L’Atalanta perde anche Charles De Ketelaere per la sfida allo Sporting Lisbona, valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. Infiammazione all’addominale obliquo per il belga, che si aggiunge ai già assenti Toloi, Palomino e Zappacosta. Assente anche Berat Djimsiti per qualche linea di febbre. Aggregati i giovani Giovanni Bonfanti, Tommaso Del Lungo, Moustapha Cisse, tutti e tre della rosa dell’Under 23, insieme al 2006 Leonardo Mendicino.