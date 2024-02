Nba, la corsa playoff continua: New York vince all’ultimo respiro tra le polemiche, Brunson il migliore

I New York Knicks, nella notte, si sono aggiudicati l’ennesima vittoria stagionale, questa volta contro i Detroit Pistons; infatti, la squadra di coach Tom Thibodeau si è imposta per 113-111 in una partita combattutissima, decisa all’ultimo respiro da Josh Hart, con il canestro decisivo che è arrivato a 2.8 secondi della fine del tempo regolamentare. Il tiro del numero 3 dei Knicks ha scatenato numerose polemiche, soprattutto da parte del coach dei Pistons Monty Williams, che nella conferenza post-partita recriminava un fallo su un suo giocatore proprio in occasione dell’azione che ha deciso l’incontro. Ora la franchigia della “Grande Mela” si trova al 4° posto della Eastern Conference, con un record di 35 vittorie e 23 sconfitte, ciò vorrebbe dire accesso diretto ai playoff.

Jalen Brunson, stella dei Knicks, è il migliore nella notte. Il numero 11 sigla ben 35 punti, tirando con più del 40% dal campo, e mette a referto anche 1 rimbalzo e ben 12 assist, siglando coì una doppia-doppia. La stella ex Dallas Mavs ha confermato ancora una volta di essere il fuoriclasse di questa squadra, grazie alla sua grande capacità di attaccare il ferro, che gli permette di essere uno dei giocatori più temibili della lega. Prestazione degna di nota per Josh Hart, che nella notte in cui sigla il game-winner, si rende protagonista con 23 punti, e per Donte Di Vincenzo che realizza ben 21 punti nella sua partita.

I Knicks vogliono conquistare l’accesso diretto ai playoff per la seconda stagione consecutiva. In caso di qualificazione, la squadra di coach Thibodeau potrebbe essere una delle grandi soprese, poiché è un avversario sempre molto scomodo da affrontare, soprattutto al Madison Square Garden, grazie anche alle importante qualità del roster. I Knicks continuano determinati la loro corsa per la post-season, per essere ancora di più protagonisti.