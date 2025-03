Che Nikola Jokic abbia siglato una nuova tripla doppia ormai non fa più notizia: ma quella realizzata nella notte NBA 2024/2025 è da urlo. La stella serba dei Denver Nuggets, infatti, ha demolito i Phoenix Suns siglando 31 punti e aggiungendo 21 rimbalzi e 22 assist (record personale): mai nessuno aveva realizzato una tripla da 30-20-20, nemmeno in partite finite all’overtime. Ai Nuggets, in effetti, sono serviti i supplementari per avere la meglio dei Suns, trascinati da un Devin Booker in grande spolvero, con 34 punti all’attivo a cui si aggiungono i 29 (con 9 rimbalzi) di Kevin Durant.

Proprio KD, con la tripla sulla sirena, ha prolungato la contesa all’overtime, dando una speranza alla sua squadra di ritrovare continuità dopo appena tre vittorie nelle precedenti undici partite. Ma con un parziale da 7-0, Denver, che ha beneficiato anche dei 27 punti di Aaron Gordon e dei 25 punti di Christian Braun, indirizza definitivamente la partita e consolida la seconda posizione nella Western Conference.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: vincono Oklahoma City e Cleveland

Rimanendo a Ovest, vittoria agevole degli Oklahoma City Thunder, che schiantano i Portland Trail Blazers per 107-89 nonostante un terzo quarto da 17-28 per gli ospiti. Turnover molto ampio per i Thunder, che volano con i 30 punti di Aaron Wiggins e i 17 dalla panchina di Alex Caruso. I Blazers provano a impensierire i padroni di casa, ma i 22 punti di Scoot Henderson dalla panchina e i 19 di Shaedon Sharpe non bastano. Da sottolineare, poi, le vittorie casalinghe dei Sacramento Kings per 127-109 contro i San Antonio Spurs e dei Los Angeles Clippers per 105-95 contro i New York Knicks con James Harden ancora protagonista (27 punti e 7 assist).

Prova di cuore dei Dallas Mavericks, che devono ancora fare i conti con la lunghissima lista di infortunati: avanti dopo i primi tre quarti, i Mavs vengono sorpassati proprio nel quarto periodo dai Memphis Grizzlies. Ottime le prestazioni di Ja Morant (31 punti e 8 assist) e Desmond Bane (27 punti e 16 rimbalzi). Infine, passando a Est, vittoria sudata per i Cleveland Cavaliers, che passano a Charlotte per 117-118. Miles Bridge è ispiratissimo e realizza ben 46 punti, ma la sua tripla da metà campo sulla sirena non arriva nemmeno al ferro. Per i Cavs, Donovan Mitchell e Darius Garland superano i 20 punti, a cui si aggiungono le doppie doppie di Evan Mobley (19 punti e 10 rimbalzi) e Jarrett Allen (14 punti e 11 rimbalzi).

Le classifiche aggiornate di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 53-10 Boston Celtics 45-18 New York Knicks 40-23 Milwaukee Bucks 36-25 Indiana Pacers 35-26 Detroit Pistons 35-28 Miami Heat 29-32 Atlanta Hawks 29-34 Orlando Magic 29-35 Chicago Bulls 25-38 Brooklyn Nets 21-41 Philadelphia 76ers 21-41 Toronto Raptors 21-42 Charlotte Hornets 14-48 Washington Wizards 12-49

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 52-11 Los Angeles Lakers 40-21 Denver Nuggets 41-22 Memphis Grizzlies 39-24 Houston Rockets 38-25 Golden State Warriors 35-28 Minnesota Timberwolves 36-29 Los Angeles Clippers 34-29 Sacramento Kings 33-29 Dallas Mavericks 32-32 Phoenix Suns 29-34 Portland Trail Blazers 28-36 San Antonio Spurs 26-35 New Orleans Pelicans 17-46 Utah Jazz 15-48

Tutti i risultati della notte

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 117-118

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 111-122

Toronto Raptors – Utah Jazz 118-109

Miami Heat – Minnesota Timberwolves 104-106

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 107-89

Denver Nuggets – Phoenix Suns 149-141 OT

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 127-109

Los Angeles Clippers – New York Knicks 105-95