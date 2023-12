NBA: James Harden raggiunge quota 25.000 punti in carriera ed entra in top-25 di sempre

Questa notte James Harden, nella sesta vittoria consecutiva dei Los Angeles Clippers, arrivata ai danni dei Golden State Warriors, ha sfornato una prestazione sontuosa, in tutta risposta ai critici e in particolar modo ad un giornalista che gli imputava di non essere “Il Sistema” ma “Il Problema” (“You are not The System, you are The Problem”), da 28 punti, 7 rimbalzi, 15 assist e 4 stoppate in 42 minuti. Grazie a tale fatturato ‘Il Barba’ è diventato il 24esimo giocatore nella storia NBA a raggiungere i 25.000 punti segnati in carriera (24° posto con 25,008), nonché il 3° giocatore in attività nella ‘Top 25’ insieme a LeBron James (1°) e Kevin Durant (10°).