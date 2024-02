Nba, Isaiah Stewart arrestato per un’aggressione a Drew Eubanks prima di Phoenix-Detroit

Una rissa e un arresto prima del match tra i Suns e i Pistons. Il centro della squadra di Detroit, Isaiah Stewart è stato fermato dalle forze dell’ordine nella notte italiana per aver aggredito il rivale Drew Eubanks prima dell’inizio della gara. Stewart, come confermato dalla polizia, è stato rilasciato su cauzione. “L’attacco a Drew Eubanks non è stato provocato e atti di violenza come questo sono inaccettabili”, scrivono i Suns in un comunicato. “Sosteniamo inequivocabilmente Drew e continueremo a lavorare con le forze dell’ordine locali e con l’NBA”. Nessun commento da parte dei Pistons, che si sono limitati a confermare l’incidente e a comunicare di essere in fase di raccolta di informazioni per fare luce su quanto accaduto.