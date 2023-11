NBA, i risultati della notte: Philadelphia supera Indiana, Jokic non basta a Denver

Ottava vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers che si tengono stretti il primato ad Est. Al Wells Fargo Center i Sixers battono 137-126 gli Indiana Pacers grazie alle prestazioni delle stelle Joel Embiid e Tyrese Maxey. A fine primo tempo i punti combinati sono già 51. Alla fine il primo chiude con 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, mentre il secondo si gode il massimo in carriera da 50 punti (impreziositi da 7 rimbalzi e 5 assist), tirando 20/32 dal campo. Ad Indiana invece non basta il contributo di Tyrese Haliburton (25 punti con 17 assist) e di Myles Turner (22). E alla fine la dedica dei Sixers va a Kelly Oubre, investito ieri da un’auto nel centro di Philadelphia e costretto ad un lungo stop. Quinto successo di fila anche per i Miami Heat che superano 118-113 i San Antonio Spurs con tanto di rimonta dal -19. Decisivi i 26 punti di Duncan Robinson, i 24 di Bam Adebayo e i 19 del rientrante Jimmy Butler. Agli Spurs non bastano invece i 18 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Victor Wembanyama e l’altra doppia doppia di Keldon Johnson (20+12+6).

Ad Ovest gli Houston Rockets si affacciano con sempre più prepotenza nei piani alti della classifica. L’ultima vittoria per 107-104 sui Denver Nuggets è un concentrato di autostima per la franchigia texana. Fred VanVleet chiude con 26 punti, Alperen Sengun con tre in meno. E alla fine così passa in secondo piano l’ennesima nottata da dominatore di Nikola Jokic: 36 punti, 21 rimbalzi, 11 assist e la quarta tripla doppia della sua stagione. Non è bastato. Bastano invece Kyrie Irving e Luka Doncic ai Dallas Mavericks che battono 136-124 i New Orleans Pelicans e agganciano Denver in vetta. L’ex Nets chiude con 35 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, mentre lo sloveno si ‘accontenta’ di 30 punti, 4 rimbalzi e 9 assist. Negli altri risultati, i Minnesota Timberwolves battono 116-110 i Golden State Warriors, mentre i Los Angeles Lakers vincono con lo stesso punteggio contro i Portland Trail Blazers. Gli Oklahoma City Thunder superano 111-99 i Phoenix Suns. Sono i Chicago Bulls ad avere invece la meglio sui Detroit Pistons.

I risultati

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 137-126

Chicago Bulls-Detroit Pistons 119-108

Houston Rockets-Denver Nuggets 107-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 124-136

San Antonio Spurs-Miami Heat 113-118

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 99-111

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 110-116

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 116-110