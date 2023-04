NBA, Giannis dopo l’eliminazione dai playoff: “Nello sport non c’è mai fallimento”

I Milwaukee Bucks, giunti ai Playoff NBA da capolisti della Eastern Conference, sono stati nettamente battuti agli ottavi di finale dai Miami Heat, formazione che invece aveva raggiunto i Playoff per il della cuffia. 1-4 lo score nella serie per gli Heat, mentre la star dei campioni 2021, Giannis Antetokounmpo, ha così parlato dopo la deludente eliminazione.

“Non c’è fallimento nello sport – ha esordito Giannis –. Non sono stato in grado di tirare alla sirena. E questo è tutto. Alcuni giorni ce la fai, altri giorni ti perdi. Oggi è stato uno di quei giorni. Ogni anno lavori per raggiungere un obiettivo, ci sono diverse tappe per arrivare al successo. Michael Jordan ha giocato 15 anni e ha vinto sei campionati. Gli altri nove sono stati un fallimento? Dal 1971 fino al 2021 non abbiamo vinto, sono stati 50 anni di fallimento? No, erano tappe e alla fine siamo stati pronti per vincerne uno. E speriamo di vincerne un altro”.

“Probabilmente la delusione mi resterà in testa tutta l’estate – ha ammesso Giannis -. Tornerò l’anno prossimo, cercherò di essere migliore e spero di riconquistare un campionato. Ma non lo scorderò e non voglio essere di nuovo in questa situazione. So però che questo è il basket, questo è lo sport: quindi probabilmente mi ricapiterà”