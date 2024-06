NBA Finals 2024, Boston inarrestabile: Dallas battuto anche in gara-2

I Dallas Mavericks in questi playoff avevano sempre vinto gara-2, riuscendo a pareggiare il conto dopo il primo passo falso. Era successo contro i Los Angeles Clippers e con gli Oklahoma Thunder. E c’è anche questo dato ad impreziosire l’incredibile momento di forma dei Boston Celtics che nel secondo atto al TD Garden vincono 105-98 e salgono 2-0 nella serie delle NBA Finals. A differenza del primo match, quando Dallas non riuscì a vincere neanche una ripresa, stavolta i Mavs partono bene chiudendo il primo quarto sul 25-28, subendo però la rimonta e non riuscendo più a sfondare quota 24 punti in un solo periodo di gioco. La svolta di un match tutto sommato sempre in equilibrio si è verificata nel terzo quarto, quando i Celtics dal 63-61 sono saliti sul 69-63, spingendo Jason Kidd a chiedere un time out. Due minuti dopo nonostante gli accorgimenti del coach di Dallas il punteggio vedeva Boston avanti 75-63 con un secondo time out chiamato dal tecnico. “Boston è una squadra che può scappare con i tiri da 3 in fretta. Stavo solo cercando di evitare che ciò accada. Inoltre, sto cercando di dare un po’ di riposo ai miei ragazzi perché stavano combattendo duramente. Poi abbiamo reagito dopo quel secondo time out”, le parole di Kidd a cui non basta la tripla doppia di Luka Doncic.

Lo sloveno chiude con 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, ma è l’unico a sforare il tetto dei 20 punti in casa Dallas. Kyrie Irving non convince ancora (16 punti e 6 assist ma con 7/18 al tiro) e ne è consapevole: “Sono un po’ deluso dal fatto di non essere riuscito a sfruttare molte delle mie opportunità. I miei compagni mi cercano per trasformare tanti tiri e alleggerire il peso non solo di Luka ma dell’intera squadra”. Per quanto riguarda gli altri, PJ Washington si ferma a quota 17, con Daniel Gafford e Derrick Jones che ne aggiungono 13 e 11. Protagonista per Boston è Jrue Holiday, autore di 26 punti e 11 rimbalzi tirando 11/14 dal campo. Jaylen Brown mette a referto 21 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, mentre Jayson Tatum non va lontano dalla tripla doppia con 18 punti, 8 rimbalzi e 12 assist, nonostante un brutto primo tempo che l’ha visto chiudere a quota 5 punti. Non è ancora al meglio Kristaps Porzings che però ha lasciato il parquet con 12 punti e +12 di plus-minus. Ora la serie passa a Dallas: gara-3 prevista nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 alle 2.30.