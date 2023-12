Nba: ex giocatore di G League Comanche incriminato per sequestro di persona e omicidio

Un ex giocatore di G League è stato incriminato insieme alla fidanzata per sequestro di persona e omicidio in relazione alla morte di una giovane infermiera nel Nevada. Chance Comanche, 27 anni, è indagato per il sequestro di un’infermiera ma la sua posizione si e’ aggravata dopo il ritrovamento nel deserto vicino a Las Vegas della 23enne vittima scomparsa il 7 dicembre. Comanche era un giocatore degli Stockton Kings, squadra affiliata ai Sacramento Kings che disputa la Lega G, campionato minore dell’Nba, ma la sua societa’ gli ha rescisso il contratto quando e’ venuta a conoscenza del caso. La sera della scomparsa dell’infermiera Comanche aveva giocato a Henderson, a una ventina di chilometri da Las Vegas.