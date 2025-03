Si ferma in maniera brusca la striscia di vittorie dei Golden State Warriors, che nella notte di NBA 2024/2025 cadono in casa contro i Denver Nuggets. I Warriors, dopo sette vittoria di fila, vengono sorpresi dai Nuggets che giocano una grande partita di squadra nonostante le assenze di Nikola Jokic, Jamal Murray e Christian Braun. Il peso dell’attacco di Denver, quindi, è sulle spalle di Aaron Gordon, che risponde con il season-high da 38 punti e 6 rimbalzi, con il 61% dal campo (14/23). Nei momenti cruciali, decisivo anche Russell Westbrook, che si porta a casa una tripla doppia da 12 punti, 12 rimbalzi e 16 assist. Per i Warriors, invece, Jimmy Butler ne mette 23 e Stephen Curry 20, ma l’8/33 da tre si fa sentire in negativo nella lunga rincorsa.

Nella notte brilla anche la stella di Simone Fontecchio, che sfodera un’altra bella prestazione con i Detroit Pistons, vincenti per 81-127 in casa dei New Orleans Pelicans. Anzi, l’azzurro realizza la sua miglior prestazione stagionale, con 23 punti e 7 rimbalzi frutto di uno straordinario 9/10 dal campo (5/5 da tre). Il solito Cade Cunningham ne mette 24, mentre per i Pelicans, che hanno rincorso per tutta la partita, non sono bastati i 30 punti di Zio Williamson.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: Booker trascina Phoenix, Lakers ok

Vittoria molto larga anche per i Phoenix Suns, che contro i Toronto Raptors prendono il comando della gara nel secondo quarto e non lo lasciano più. Un 129-89 che non lascia spazio a interpretazioni, in cui Devin Booker si è distinto con 27 punti e 6 assist, mentre sono 58 in totale i punti che i Suns pescano dalla panchina. Per i Raptors si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo le sei vittorie nelle precedenti sette partite. Vincono anche i Los Angeles Lakers, che battono 125-109 i San Antonio Spurs guidati ancora una volta dalla coppia formata da Austin Reaves e Luka Doncic. Il primo segna 30 punti, con 7 rimbalzi e 6 assist, mentre il secondo sfiora una tripla doppia (21-7-14). Sono invece 23, con 8 rimbalzi, i punti di Stephon Castle per gli Spurs, che però pagano l’allungo dei Lakers soprattutto nel primo quarto non riuscendo mai a colmare il gap.

Quentin Grimes lotta ma non riesce a evitare l’ennesima sconfitta dei Philadelphia 76ers: i suoi 46 punti e 13 rimbalzi, infatti, non bastano per avere la meglio sugli Houston Rockets, che vincono per 144-137 dopo l’overtime. 30 punti (con 7 rimbalzi e 13 assist) per Jalen Green, così come 30 sono i punti segnati da Jabari Smith dalla panchina. Vittoria al supplementare anche per gli Indiana Pacers, corsari per 130-132 sul campo dei Minnesota Timberwolves con la tripla di Obi Toppin (34 punti e 10 rimbalzi) allo scadere.

Tutti i risultati della notte NBA

New York Knicks – Miami Heat 116-95

Houston Rockets – Philadelphia 76ers 144-137 OT

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 130-132 OT

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 81-127

Utah Jazz – Chicago Bulls 97-111

Golden State Warriors – Denver Nuggets 105-114

Phoenix Suns – Toronto Raptors 129-89

Portland Trail Blazers – Washington Wizards 112-97

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 132-122

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 125-109

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-11 Boston Celtics 49-19 New York Knicks 43-24 Milwaukee Bucks 38-29 Indiana Pacers 38-29 Detroit Pistons 38-31 Atlanta Hawks 32-36 Orlando Magic 32-37 Chicago Bulls 29-39 Miami Heat 29-39 Toronto Raptors 24-45 Brooklyn Nets 23-45 Philadelphia 76ers 23-45 Charlotte Hornets 17-50 Washington Wizards 15-55

-WESTERN CONFERENCE