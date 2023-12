NBA Cup 2023/2024, si entra nel vivo: Pacers e Pelicans staccano il pass per le Final 4 di Las Vegas

Si apre una settimana che può definirsi unica per la NBA, che sabato a Las Vegas assegnerà la prima ‘NBA Cup’. Per arrivare nella Sin City, però, c’è prima bisogno di passare dai quarti di finale per le otto squadre che avevano superato la fase di round robin. Nella notte italiana sono andate in scena le prime due sfide, valevoli ovviamente anche ai fini della Regular Season.

I Boston Celtics hanno iniziato alla grande la stagione e sono primi nella Eastern Conference, ma il primo obiettivo viene mancato da Jayson Tatum e compagni. A Indianapolis, infatti, vincono gli Indiana Pacers per 122-112 al termine di una partita molto equilibrata dall’inizio alla fine. Un Tyrese Haliburton sempre più protagonista di questa lega chiude con una tripla doppia da 26+10-13, ma tutto il quintetto della squadra di Carlisle fa il suo, con anche le ottime prestazioni in uscita dalla panchina di Mathurin e dell’ex di serata Nesmith. I Celtics, ancora senza Porzingis a causa di un infortunio al polpaccio, dipendono troppo da Tatum, Brown e White e nel finale crollano. A Las Vegas ci vanno i Pacers, che attendono in semifinale la vincente di Bucks-Knicks.

Epilogo sorprendente anche nella prima semifinale a Ovest, dove a Sacramento i Kings vengono sconfitti 117-127 dai New Orleans Pelicans davanti al loro pubblico. Partenza a razzo da parte del quintetto di casa, che subito va avanti in doppia cifra, ma a fine primo quarto New Orleans è già rientrata e nel secondo è la squadra allenata da Willie Green a mettere a segno il parziale a suo favore che la porta avanti all’intervallo. Nel secondo tempo i Kings provano a restare a contatto e ci riescono, ma senza mai riuscire a ricucire pienamente lo svantaggio. Ingram è sensazionale con 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, ma i Pelicans trovano anche un Herb Jones che alla sua difesa ha affiancato anche una performance offensiva da 23 punti con 3/5 dall’arco. Ai Kings non bastano i 30 di Fox (10/25 al tiro) e i 26 di Sabonis.