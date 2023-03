NBA, Charlotte Hornets: Michael Jordan valuta la cessione della franchigia

Le strade di Michael Jordan e degli Charlotte Hornets potrebbero presto separarsi. La leggenda del basket è infatti in trattative con un gruppo di investitori che include Gabe Plotkin, proprietario di minoranza degli stessi Hornets, per vendere parte della franchigia. Ad affermarlo è stato Jump Management, il family office di Jordan, in una dichiarazione all’Associated Press, spiegando come Michael e Gabe stiano “discutendo sul fatto che il gruppo di Plotkin possa potenzialmente acquistare una quota aggiuntiva”. Eventuali accordi non sono tuttavia imminenti.