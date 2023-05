NBA, Carmelo Anthony annuncia ufficialmente il ritiro dopo 19 stagioni (VIDEO)

Dopo 19 stagioni in NBA Carmelo Anthony annuncia ufficialmente il ritiro. Lo fa con un video in cui ripercorre in meno di due minuti una carriera che lo ha visto diventare il numero 9 della classifica all-time per punti segnati nella lega con 28.289. Un’avventura iniziata nel famoso draft del 2023 – chiamato con la terza scelta assoluta dai Denver Nuggets – e poi proseguita anche con le casacche di Knicks, Thunder, Rockets e Trail Blazers ed infine Lakers nel corso della stagione 2021/2022. Dopo essere rimasto fermo nel corso di quest’ultima annata che sta giungendo al termine, ora il prodotto di Syracuse University ha ufficializzato il suo addio al basket.