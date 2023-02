Nba, Brooklyn Nets: Irving chiede di essere ceduto entro la deadline

Kyrie Irving ha chiesto ai Brooklyn Nets di essere ceduto entro la trade a deadline, ovvero giovedì prossimo. Richiesta piuttosto inaspettata proprio nella stagione in cui la squadra stava girando, nonostante l’infortunio di Kevin Durant che con Irving stava dominando la Eastern Conference. L’entourage del playmaker dei Nets infatti, nella giornata di venerdì, a meno di una settimana dalla chiusura del mercato, ha fatto sapere alla dirigenza di Brooklyn e al proprietario del club Joe Tsai di non credere più nel progetto e di volere trovare una nuova sistemazione. Se una trade non dovesse arrivare prima della deadline, il giocatore lascerebbe quindi Brooklyn da free agent al termine della stagione. Nonostante la logica flessione di risultati dopo l’infortunio di Durant, sembrava esserci fiducia nel gruppo e nel coach, Jacque Vaughn. I Nets hanno provato a trattare per un rinnovo senza ottenere risultati.

In prima fila per Irving ci sono i Los Angeles Lakers di Lebron James, che andrebbero a formare un terzetto da anello con Anthony Davis. Un’operazione che comunque non è così semplice anche perché i Nets non sembrano intenzionati a ricevere Russell Westbrook. Per portare Kyrie a Los Angeles, i Lakers probabilmente avranno bisogno di una trade più complessa con l’inserimento di una terza squadra. Ora ai Nets non resta che aspettare la fine della deadline.