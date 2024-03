Nba, Boston non si nasconde più. Jaylen Brown: “È il nostro momento”

Nella notte, vittorie importanti per i Boston Celtics e gli Oklahoma City Thunder. I biancoverdi si impongono con una vittoria schiacciante per 140-88 contro i Golden State Warriors. Biancoverdi alla 11^ vittoria consecutiva. Okc si porta al primo posto in classifica nella Western Conference, grazie alla vittoria per 118-110 sui Phoenix Suns, superando così i Minnesota Timberwolves sconfitti nella notte dai Clippers. Quello andato in scena al TD Garden di Boston è stato un vero e proprio dominio da parte della squadra allenata da Joe Mazzulla. All’intervallo lungo i biancoverdi avevano già chiuso la partita, con un clamoroso risultato di 82 a 38. A trascinare la squadra del Massachusetts ci pensano Jayson Tatum, che mette a segno 27 punti, con il 70% al tiro, e Jaylen Brown, top scorer di serata con 29 punti. Il numero 7 dei Celtics ha dichiarato ha fine gara: “C’è tanto rispetto per i Golden State Warriors. Ma sentiamo che ora è il nostro momento”. Le parole di Brown testimoniano la volontà e la forza del gruppo del coach Mazzulla, che con questa vittoria diventa la prima squadra in Nba a vincere 3 partite con uno scarto superiore a 50 punti. Ora il record stagionale dice che, dopo 60 partite disputate, sono 48 le vittorie e 12 le sconfitte, esattamente identico alla stagione 2007-2008, ovvero l’anno dell’ultimo titolo per i biancoverdi. Boston ormai non si nasconde più, vuole tornare sul gradino più alto del podio, e quello di stanotte, oltre che una rivincita delle Finals del 2022, è sembrato un passaggio di testimone.

Oklahoma City sfrutta la sconfitta dei Minnesota Timberwolves, e grazie al successo sui Phoenix Suns, si porta al primo posto nella Western Conference. Il grande protagonista di serata è il solito Shai Gilgeous-Alexander, che sigla 35 punti, arrivando così alla 9^ gara consecutiva con almeno 30 punti segnati, stagione da MVP per lui. Dall’altra parte Jusuf Nurkic mette a referto ben 31 rimbalzi, registrando così un nuovo record per la franchigia dell’Arizona, oltre che un grandissimo traguardo personale. Ora Okc vuole arrivare fino in fondo per essere protagonista anche nella post-season, i giovani terribile di Daigneault vogliono ancora una volta stupire tutta la lega.