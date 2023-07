Nba: arresto cardiaco per Bronny James, il primogenito di Lebron non sarebbe in pericolo di vita

Paura per Bronny James. Il primogenito di LeBron James è stato vittima di un arresto cardiaco nella giornata di ieri durante un allenamento nella palestra del suo college, University of Southern California. Bronny, classe 2004, è tra i papabili a essere scelti durante il Draft Nba 2024 e potrebbe coronare il sogno di giocare insieme al padre. “Bronny James ha avuto un arresto cardiaco ieri mentre si allenava – scrive TMZ -. Il personale medico è riuscito a curare Bronny e a portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno ulteriori informazioni. LeBron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più profondi ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per il loro incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti” ha detto un portavoce della famiglia James. Secondo TMZ, dal Galen Center della USC è partita la chiamata di aiuto al 911 alle 9:26 e il ragazzo era incosciente. È stato portato in ambulanza con il codice 3 di emergenza, ma non sarebbe in pericolo di vita.