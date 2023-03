NBA, arrestato il sei volte All Star Shawn Kemp: è accusato di coinvolgimento in una sparatoria

E’ stato arrestato per un presunto coinvolgimento in una sparatoria Shawn Kemp, ex cestista NBA. I fatti sono accaduti nella contea di Pierce, nello Stato di Washington, in cui il sei volte All-Star avrebbe partecipato a una sparatoria nata dopo una lite tra due uomini al volante in un centro commerciale. “Espn” riporta che la polizia ha sequestrato una pistola e sta cercando di far luce sull’accaduto.