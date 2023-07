NBA, approvate nuove regole su flopping e challenge per la prossima stagione

Il board NBA ha approvato un paio di modifiche regolamentari in vista della prossima stagione che prenderà il via a ottobre. Viene inasprita la sanzione contro il ‘flopping’, ovvero la simulazione. La terna arbitrale potrà fischiare alla squadra un fallo tecnico con conseguente tiro libero. Qualche cambiamento anche per quanto riguarda il ‘challenge’, ovvero la possibilità di richiedere l’ausilio del video per contestare una chiamata arbitrale. Gli allenatori ne avranno un secondo a disposizione nel caso in cui il primo abbia successo, senza perdere il timeout che serve per chiamare il challenge. Il secondo, invece, funzionerà come ha sempre funzionato fino a oggi. Ovvero, costerà un timeout.