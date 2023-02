Nba, Antetokounmpo-Holiday: 76 punti in due. Bucks ok contro Boston. I Suns vincono

Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday trascinano e Milwaukee vince. I Bucks trovano l’undicesima vittoria in fila contro i Celtics grazie al successo all’overtime 131-125. Boston si presenta al Fiserv Forum senza i big, ma le riserve riescono a trascinare al supplementare una contesa decisa dalle prestazioni delle due stelle dei Bucks: Holiday chiude con 40 punti con 13/21 al tiro, 8/12 dall’arco, mentre Giannis sfiora la tripla doppia con 36 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Continua anche la striscia positiva dei Raptors che superano 123-113 gli Orlando Magic di un Paolo Banchero sotto la sufficienza: 13 punti, con 3 assist. Sotto gli occhi di Kevin Durant, i Suns battono i Sacramento Kings 120-109. Devin Booker è autore di 32 punti con 13/20 al tiro e cinque rimbalzi, mentre Chris Paul tocca quota 19 assist. Altro ko per i Warriors che cadono sul campo dei Clippers. La veste del trascinatore la indossa Kahwi Leonard con 33 punti, sette rimbalzi e +14 di plus/minus. Non basta un Damian Lillard da 39 punti e 10 rimbalzi invece ai Blazers per avere la meglio sui Wizards. Washington si impone 126-101.

I risultati

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 131-125 d1ts

Toronto Raptors-Orlando Magic 123-113

Phoenix Suns-Sacramento Kings 120-109

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 134-124

Portland Trail Blazers-Washington Wizards 101-126