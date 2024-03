NBA, All-Star Game 2027 assegnato a Phoenix

La NBA si porta avanti con i lavori e nella notte italiana ha ufficialmente assegnato l’All-Star Game 2027 a Phoenix, in Arizona. Sarà il Footprint Center a ospitare il match della domenica, in data 21 febbraio. Dopo l’edizione 2024 andata in scena un paio di settimane fa a Indianapolis, la prossima stagione si vola a San Francisco presso il Chase Center dei Golden State Warriors. Nel 2026, si resta in California – in quel di Inglewood/LA – dove la partita delle stelle verrà giocata nella nuova arena dei Los Angeles Clippers.

“I nostri festeggiamenti per l’NBA All-Star nel 2027 dimostreranno l’amore di Phoenix per tutto il basket – ha dichiarato il commissario NBA Adam Silver in conferenza stampa – E non potremmo essere più entusiasti di lavorare con il presidente dei Suns Mat Ishbia e l’intera organizzazione dei Suns per quella che promette di essere una celebrazione indimenticabile del nostro sport“.