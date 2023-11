NBA, All Star Game 2025 a San Francisco: torna il format Est vs Ovest

L’All Star Game NBA del 2025 si giocherà il 16 febbraio 2025 a San Francisco. L’annuncio è stato dato dal ‘commissioner’ della lega, Adam Silver. Per l’occasione, tornerà a disputarsi il match Est contro Ovest. Il 14, si sfideranno la squadra dei ‘rookie’ e quella dei giocatori al secondo anno nella lega. Il 15, invece, come da tradizione, la gara delle schiacciate e del tiro da 3 punti. Il 16, appunto, la partita Est vs Ovest. Anche per gli anni a venire, si tornerà e si manterrà il ‘format’ della sfida tra Eastern Conference e Western Conference.