Sci alpino, Zermatt-Cervinia 2023: mercoledì la prima prova cronometrata sulla Gran Becca

Da domani, mercoledì 8 novembre, via alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino sulla Gran Becca, la prima transfrontaliera della storia, ospitata da Svizzera e Italia sulla pista di Zermatt-Cervinia. Si parte con la prima prova cronometrata in vista delle discese maschili di sabato 11 domenica 12 novembre. La partenza della discesa era in origine prevista a quota 3.800 metri, ma vista la lunghezza del percorso e il rischio vento sulla Gobba di Rollin, è stata abbassata a 3.720 metri, con due partenze di riserva, tutte e tre le aree sono state omologate dalla Fis.