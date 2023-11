MotoGP, Bagnaia: “Se non vinco il Mondiale non è un fallimento”

Durante un’intervista concessa al sito MotoGP.com, prima del Gran Premio della Malesia, Pecco Bagnaia ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla battaglia che vede coinvolti lui e Jorge Martin per la conquista del Campionato Mondiale Piloti, facendo un confronto col titolo vinto lo scorso anno: “Dovessi uscire sconfitto dalla lotta per il titolo non sarebbe un fallimento, in pochi hanno vinto due Mondiali di fila nella storia. L’anno scorso la pressione era più alta e sentivo il peso sulle spalle, la Ducati non vinceva il titolo da 15 anni”.