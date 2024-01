NBA a Parigi: show di Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers piegano Brooklyn

Notte di stelle a Parigi, dove ha fatto tappa la NBA per una sfida oltreoceano della regular season. Alla Accor Arena del capoluogo francese si sono sfidate Cleveland e Brooklyn e a spuntarla sono stati i Cavs per 111-102 al termine di una partita molto intensa e risolta da uno strepitoso Donovan Mitchell che ha trascinato i suoi con una doppia doppia da 45 punti e 12 rimbalzi, per la quarta vittoria di fila, mentre prosegue il momento negativo dei Nets, tenuti in piedi da Bridges e Thomas con 26 punti a testa, ma già al quarto ko nelle ultime cinque partite.