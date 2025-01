Sei gare nella notte Nba, che ha visto il successo esterno dei Cleveland Cavaliers, corsari sul campo dei Minnesota Timberwolves. Sfida equilibrata per oltre 30′ con diversi cambi di leadership, poi a cavallo tra terzo e quarto periodo la franchigia dell’Ohio infila un parziale di 18-0 con cui prende definitivamente il largo fino al 117-124 finale, resistendo al tentativo di rimonta dei padroni di casa negli ultimi minuti. A guidare la formazione di Kenny Atkinson è Donovan Mitchell con una prestazione all-around da 36 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, seguito da Darius Garland a quota 29 punti. In doppia cifra con 15 punti ciascuno anche Ty Jerome e Georges Niang, che ci aggiunge anche 10 rimbalzi; ai padroni di casa non bastano i 28 di Anthony Edwards e la doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi di Julius Randle.

Per i Cavs è la vittoria numero 35 in stagione, a fronte di 6 sconfitte, record che li colloca saldamente al primo posto della Eastern Conference, con sei gare e mezza di vantaggio sui Boston Celtics. I campioni in carica sono incappati nel ko interno contro gli Atlanta Hawks, corsari 115-119 al TD Garden all’overtime. I falchi forzano i tempi supplementari grazie al 2/2 in lunetta di Trae Young, poi nei 5′ aggiuntivi si confermano freddi dalla linea della carità e ottengono un importante successo in ottica play-off. Il migliore è Young con 28 punti e 11 assist, mentre Dyson Daniels ne aggiunge 23 e Okongwu stampa una doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi; lato Celtics sono in quattro a quota 20: guida Jaylen Brown con 24 e 11 rimbalzi, seguito da Jayson Tatum con 23, Derrick White con 21 e Payton Pritchard 20.

Le altre gare della notte Nba

Negli altri incontri della notte, i Golden State Warriors trovano il successo 122-114 contro i Washington Wizards, infliggendo alla formazione capitolina la nona sconfitta in fila. Andrew Wiggins man of the match con 31 punti e 11 rimbalzi, mentre Stephen Curry si ferma a quota 26; per gli ospiti non basta la prestazione da 38 punti dell’ex Jordan Poole. Vincono anche gli Indiana Pacers, che tra le mura amiche del Gainbridge Fieldhouse superano 115-102 i Philadelphia 76ers sempre più in crisi. Gara sempre sotto controllo per i padroni di casa, che trovano l’allungo definitivo nel quarto quarto guidati dai 21 punti di Pascal Siakam e da una prestazione corale che vede sei uomini in doppia cifra; i Sixers, ancora orfani di Joel Embiid, si devono accontentare dei 28 punti di Tyrese Maxey.

Gli Houston Rockets si tornano al successo dopo il ko contro i Sacramento Kings e passano 103-125 sul parquet dei Portland Trail Blazers. A guidare i texani al successo numero 28 e al secondo posto della Eastern Conference sono Jalen Green e Alperen Sengun, che chiudono rispettivamente con 26 punti e con una doppia doppia da 23 e 15 rimbalzi. Ai Blazers non basta la doppia doppia da 21 punti e 11 assist di Scoot Henderson. Infine la gara disputata nella serata italiana di ieri è arrivata la vittoria dei Phoenix Suns, che confermano il loro andamento discontinuo trovando il successo 121-125 sul campo dei Detroit Pistons. Decisivi Kevin Durant e Devin Booker con 36 e 35 punti ciascuno, mentre Nick Richards all’esordio piazza la doppia doppia da 21 e 11 rimbalzi.

I risultati della notte Nba

Detroit Pistons – Phoenix Suns 121-125

Boston Celtics – Atlanta Hawks 115-119 OT

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 115-102

Golden State Warriors – Washington Wizards 122-114

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers 117-124

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 103-125

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 35-6 Boston Celtics 29-13 New York Knicks 27-16 Milwaukee Bucks 23-17 Indiana Pacers 24-19 Atlanta Hawks 22-19 Orlando Magic 23-20 Detroit Pistons 21-21 Miami Heat 20-20 Chicago Bulls 18-24 Philadelphia 76ers 15-25 Brooklyn Nets 14-28 Charlotte Hornets 10-28 Toronto Raptors 10-32 Washington Wizards 6-34

-WESTERN CONFERENCE