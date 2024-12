Una sola partita valida per la regular season 2024/2025 NBA è andata in scena nella notte italiana. A vincerla sono stati i New York Knicks, capaci di superare per 113-108 i Toronto Raptors. Finale thriller alla Scotiabank Arena, in Canada, dove le due squadre si sono ritrovare appaiate sul 108 pari con un minuto da giocare. A salire in cattedra nel momento decisivo è stato Karl-Anthony Towns, che ha messo a segno la tripla decisiva ed ha regalato la quindicesima vittoria stagionale ai suoi. L’ex Timberwolves è stato anche il miglior realizzatore della squadra con 24 punti e 15 assist, mentre il miglior marcatore del match è stato Barrett con 30 punti.