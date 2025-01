Sono otto gli incontri validi per la regular season NBA 2024/2025 andati in scena nella notte italiana e a prendersi la scena sono ancora i New York Knicks, che semplicemente non smettono di vincere. Nona vittoria di fila per la squadra di Thibodeau, capace di agganciare i Boston Celtics al secondo posto a Est. Sugli scudi anche Nikola Jokic, autore dell’ennesima tripla doppia della sua stagione, mentre l’unico risultato contro pronostico è maturato alla Capital One Arena.

New York non si ferma

L’impegno casalingo contro gli Utah Jazz non presentava grandi insidie, ma i Knicks non hanno corso rischi e sono riusciti a mettere in ghiaccio la vittoria. 119-103 il punteggio finale, con Karl-Anthony Towns che è stato il miglior realizzatore (31 punti e 21 rimbalzi). Da segnalare anche le prestazioni di Bridges (27 punti), Anunoby (22) e Josh Hart (tripla doppia da 15 punti, 14 rimbalzi e 12 assist).

Quanti successi casalinghi

I Detroit Pistons vincono anche senza Simone Fontecchio e lo fanno ai danni degli Orlando Magic, superati per 105-96. Protagonista il solito Cade Cunningham, a un passo dalla tripla doppia (19 punti, 8 rimbalzi e 9 assist). Bene i Miami Heat, che sconfiggono con 11 punti di scarto i New Orleans Pelicans (119-108) grazie ai 32 punti di Herro e agganciano Milwaukee al quinto posto. Tornano al successo dopo ben undici ko consecutivi invece i Toronto Raptors, vittoriosi contro i Brooklyn Nets per 130-113 nel segno di Scottie Barnes (33 punti e 13 rimbalzi). Vittorie casalinghe poi per gli Houston Rockets (110-99 contro i Dallas Mavericks, ancora alla ricerca della quadra senza Luka Doncic) e per i Sacramento Kings (113-107 ai Philadelphia 76ers nel segno di De’Aaron Fox e dei suoi 35 punti).

Jokic garanzia, sorpresa Wizards

Tutto facile per i Denver Nuggets, che archiviano la pratica Atlanta Hawks dopo tre quarti. 139-120 il punteggio finale, con Nikola Jokic che impiega meno di mezz’ora per mettere a referto la sua solita tripla doppia (23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist). Infine, esultano i Washington Wizards, che a sorpresa piegano i Chicago Bulls per 125-107. Agli ospiti non bastano i 32 punti di Lavine; nella ripresa salgono infatti in cattedra i ragazzi di Keefe che, trascinati dai 30 punti di Jordan Poole, regalano un successo ai propri tifosi.

I risultati della notte

Detroit Pistons – Orlando Magic 105-96

Washington Wizards – Chicago Bulls 125-107

Miami Heat – New Orleans Pelicans 119-108

New York Knicks – Utah Jazz 119-103

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 130-113

Houston Rockets – Dallas Mavericks 110-99

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 139-120

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 113-107

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 29-4

Boston Celtics 24-9

New York Knicks 24-10

Orlando Magic 20-15

Atlanta Hawks 18-15

Milwaukee Bucks 17-14

Miami Heat 17-14

Indiana Pacers 16-18

Detroit Pistons 15-18

Chicago Bulls 15-19

Philadelphia 76ers 13-18

Brooklyn Nets 12-21

Toronto Raptors 8-26

Charlotte Hornets 7-25

Washington Wizards 6-25

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 27-5

Memphis Grizzlies 23-11

Houston Rockets 22-11

Denver Nuggets 19-13

Dallas Mavericks 20-14

Los Angeles Clippers 19-14

Los Angeles Lakers 18-14

Minnesota Timberwolves 17-15

San Antonio Spurs 17-16

Golden State Warriors 16-16

Phoenix Suns 15-17

Sacramento Kings 15-19

Portland Trail Blazers 11-21

Utah Jazz 7-25

New Orleans Pelicans 5-29