NBA 2023/2024: Wembanyama ribalta Denver, i Lakers volano con James e Davis

Penultima giornata di regular season NBA 2023/2024 vuol dire quindici match andati in scena nella notte italiana e, neanche a dirlo, tante emozioni e sorprese. E’ ancora tutto aperto a Ovest, dove a una giornata dal termine ci sono tre franchigie appaiate al primo posto, ancora in lotta per lo status di testa di serie ai playoff. I Denver Nuggets avevano il destino tra le proprie mani, ma hanno dilapidato un vantaggio di 23 punti contro i San Antonio Spurs, venendo sconfitto per 121-120. Nonostante i 35 punti di Jamal Murray e i 22 di Nikola Jokic (con 12 assist), un super Victor Wembanyama è salito in cattedra sfoggiando una prestazione da 34 punti e 12 rimbalzi, guidando i suoi alla rimonta.

Hanno vinto invece Minnesota Timberwolves e OKC, rispettivamente contro Atlanta e Milwaukee (11 punti per Danilo Gallinari in 19 minuti), agganciando così il team del Colorado in vetta. S’infiamma anche la lotta per i play-in, con i Los Angeles Lakers che hanno staccato Sacramento Kings e Golden State Warriors, salendo all’ottavo posto. Decisiva la vittoria sofferta contro i Memphis Grizzlies, maturata nel segno di LeBron James (37 punti) e Anthony Davis (36 punti e 14 rimbalzi). Se i gialloviola batteranno all’ultima i New Orleans Pelicans, saranno certi dell’ottava posizione.

A Est, invece, se i Boston Celtics sono sempre più primi (travolti gli Hornets per 131-98), è battaglia per il secondo posto tra New York Knicks e Milwaukee Bucks. Brunson e compagni hanno infatti piegato i Nets nel derby (111-107), mentre i Bucks sono stati battuti da OKC. A una giornata dal termine, le due franchigie condividono lo stesso record di 49-32. Tutto da decidere anche per gli ultimi due posti, per cui è bagarre tra Philadelphia 76ers, Indiana Pacers e Orlando Magic, tutte appaiate a quota 46-35, con i Miami Heat che osservano a 45-36. Chissà che non possa risultare decisivo proprio il successo della notte di Embiid e compagni ai danni dei Magic, con un sonoro 125-113 nel segno del nativo del Camerun (32 punti e 13 rimbalzi).