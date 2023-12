NBA 2023/2024, Warriors vincono a Portland ma Curry chiude con 0 triple segnate: non accadeva dal 2018

Solamente cinque incontri si sono disputati nella giornata di domenica nelle arene NBA per la regular season 2023/2024 e in tutti e cinque sono stati rispettati i pronostici della vigilia.

In un match d’alta classifica ad Est, i Boston Celtics hanno dominato gli Orlando Magic nonostante un Paolo Banchero in serata giusta sin dai primi possessi di gara. L’ex giocatore di Duke mette a tabellino una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi, ma i Celtics con tutto il quintetto che scollina sopra i 10 punti e in particolare con i 31 di Jaylen Brown riescono ad impors 114-97.

Senza storia il successo esterno dei New Orleans Pelicans, che a San Antonio si impongono per 110-146 sugli Spurs con un McCollum da 29, un Ingram da 26 e un Valanciunas da 15+15. Solito boxscore importante per Wembanyama con 17+13+4 stoppate, ma che non incide ai fini della competitività della sfida.

I 39 di Damian Lillard (con 11 assist) e i 26 di Antetokounmpo (con 17 rimbalzi) trascinano al successo i Milwaukee Bucks per 128-119 sugli Houston Rockets, mentre i Phoenix Suns rischiano fino all’ultimo minuto contro Washington, riuscendo ad avere la meglio solamente per 112-108 grazie al duo Durant/Booker, migliori realizzatori del match rispettivamente con 28 e 27 punti. Miglior serata in carriera per Gafford con 26 punti e 17 rimbalzi, ma gli Wizards incassano la ventunesima sconfitta di questa stagione.

Evento di una certa rilevanza a Portland, dove i Golden State Warriors vincono 114-118. Ma la notizia è che Stephen Curry non è riuscito a segnare neanche una tripla. Si interrompe una striscia che durava addirittura da 268 partite: l’ultima volta in cui Steph aveva avuto 0 triple nel suo tabellino era l’8 novembre del 2018, ovvero più di cinque anni fa. Serata difficile per Curry, che tira 2/12 dal campo e chiude con 7 punti, ma ci pensa Klay Thompson con i suoi 28 a portare i suoi al successo.