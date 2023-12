NBA 2023/2024: tripla doppia di Durant nel successo dei Suns, vincono Milwaukee e Philadelphia

Nelle sei partite valide per la regular season NBA 2023/2024 andate in scena nella notte italiana, spicca il successo dei Phoenix Suns ai danni degli Houston Rockets per 129-113. A prendersi la scena è stato un ispirato Kevin Durant, capace di mettere a referto una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Non ha deluso neppure Giannis Antetokounmpo (32 punti e 10 rimbalzi), che insieme a Middleton (27 punti e 10 assist) ha trascinato alla vittoria i Milwaukee Bucks, capaci di mandare al tappeto i Brooklyn Nets per 144-122. I Philadelphia 76ers sanno vincere anche senza Joel Embiid e l’hanno dimostrato superando per 112-97 gli Orlando Magic: decisivi Maxey, Harris e Melton, autori di circa il 70% dei punti totali di squadra.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Successo per i Toronto Raptors, vittoriosi contro i Washington Wizards per 132-102 (appena un rimbalzo in 4 minuti sul parquet per Gallinari), mentre ai Dallas Mavericks non è bastato un Luka Doncic da 39 punti: ad avere la meglio sono stati i Cleveland Cavaliers per 113-110 (sugli scudi Jarrett Allen con 24 punti e ben 23 rimbalzi). Infine, c’è stato il grande zampino di Shai Gilgeous-Alexander nella vittoria degli Oklahoma City Thunder ai danni dei New York Knicks per 129-120. Il numero 2 ha sfoderato una prestazione da 36 punti, 7 rimbalzi e 8 assist che, insieme ai 36 punti segnati dal compagno di squadra Williams, ha regalato la vittoria numero 20 alla franchigia dell’Oklahoma e il secondo posto a Ovest.