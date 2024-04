NBA 2023/2024: successi per Denver e OKC, Doncic trascina Dallas. James ne mette 40

Altra giornata di match validi per la regular season NBA 2023/2024, altra tripla doppia di Nikola Jokic. 26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist il bottino del serbo, grande protagonista nel successo per 130-101 sui Cleveland Cavaliers. Un risultato molto importante per i suoi Denver Nuggets, aritmeticamente qualificati ai playoff. La capolista a Ovest rimane però OKC, vittoriosa a New York contro i Knicks per 113-112.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Terza vittoria di fila per i Los Angeles Clippers, trascinati da un Paul George da 41 punti contro gli Hornets; quarta invece per i Golden State Warriors, capaci di superare i San Antonio Spurs per 117-113 (33 punti per Curry, 32 per Wembanyama). La vera notizia è però la sconfitta degli Houston Rockets, che hanno così visto interrompersi la propria striscia positiva. Ad avere la meglio sono stati i Dallas Mavericks, guidati da un Luka Doncic spaziale: 47 punti, compreso un canestro da sotto dalla linea dei tre punti, e 12 assist.

Pronostico rispettato dai Sacramento Kings, che hanno domato gli Utah Jazz, e dai Miami Heat, in grado di piegare i Washington Wizards. Ok anche i Philadelphia 76ers, mentre i Minnesota Timberwolves hanno ceduto il passo ai Chicago Bulls. Infine, non è passata inosservata l’ennesima prestazione super di LeBron James: nel successo dei suoi Los Angeles Lakers contro Brooklyn, ha messo a segno ben 40 punti, con 9 triple a bersaglio (eguagliato il massimo in carriera) su 10 tentativi.