Nba 2023/2024: Strus batte Dallas sulla sirena, 17 punti di Fontecchio nella vittoria di Detroit

Prosegue la regular season di Nba nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio. La partita della serata è Cleveland-Dallas. I padroni di casa vincono 121-119 grazie al buzzer beater di Strus (21+4+4) a tempo scaduto, che forza Doncic (45+9+14) e compagni alla seconda sconfitta in fila. Mitchell trascina i Cavaliers al secondo posto in Eastern Conference con 31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Quarta vittoria nelle ultime cinque per Orlando, che spazza via Brooklyn 108-81. Sono 37 i punti combinati dai fratelli Wagner, che prendono in mano i Magic in assenza di Banchero (influenza). Soli tre giocatori in doppia cifra per i Nets. Ottavo successo nelle ultime dieci per Golden State, che passa in casa di Washington 123-112. Sono 25 per Thompson in uscita dalla panchina e 21+6+5 per Kuminga. 18 con 6 assist per Curry (6/21 dal campo). L’ex Jordan Poole chiude con 12 punti a il 29% al tiro. Seconda vittoria consecutiva per Atlanta (dopo l’infortunio di Trae Young), che batte 124-97 Utah. 22+13+6 per l’ottimo Jalen Johnson. Non bastano ai Jazz di 22 di Sexton. Sottotono Markannen, 11 punti con il 31% dal campo. Boston vince in casa con Philadelphia (sempre orfana di Embiid) 117-99 e si conferma in testa alla Eastern Conference. Doppie doppie per Tatum, 29+11+8, e per Porzingis, 23+12 rimbalzi. Il miglior realizzatore dei Celtics è Brown con 31 punti. Non bastano ai 76ers i 32 di Maxey. New York perde male al Madison Square Garden contro New Orleans 115-92. I Knicks, senza Brunson, Randle e Hartenstein, provano ad affidarsi a DiVincenzo (23+4+2) e a Bojan Bogdanovic (20+4+5), ma non basta per evitare il ko. Sponda Pelicans, 26+7+4 per Murphy e 24+6+5 per Ingram. Un buon Simone Fontecchio aiuta Detroit a centrare il nono successo stagione. Chicago va ko in casa per 105-95. Sono 17 i punti per l’ex Utah, secondo miglior realizzatore dei Pistons dietro al solito Cunningham (26+5+5). Niente da fare per i Bulls, che non sfruttano i 50 punti combinati da DeRozan e Vucevic. Terza vittoria in fila per Milwaukee, che batte 123-85 Charlotte. 47 punti tra Antetokounmpo e Lillard bastano ai Bucks per piegare la resistenza innocua degli Hornets. Vittorie per le prime due della Western Conference, Minnesota e Oklahoma, che battono San Antonio e Houston sui propri parquet. 114-105 tra Timberwolves e Spurs con 34+5+5 di Anthony Edwards. 112-95 tra Thunder e Rockets con l’ennesimo trentello stagionale di Shai Gilgeous-Alexander (31+8+3). Doppia doppia per Holmgren da 18+13 rimbalzi. Miami passa in casa di Portland 106-96. Sono 22+4+9 per il rientrante Butler, dopo la squalifica per la rissa contro New Orleans.

