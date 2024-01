NBA 2023/2024, storico Doncic: ne mette 73 contro Atlanta. Ai Suns non bastano i 62 punti di Booker

La prestazione di 70 punti di Joel Embiid non è già più la migliore della regular season NBA 2023/2024. Dopo pochi giorni, Luka Doncic è infatti riuscito a fare di meglio, realizzando 73 punti nel successo dei suoi Dallas Mavericks contro gli Atlanta Hawks per 148-143. Lo sloveno è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a segnare più di 73 punti e il primo in assoluto a segnarne più di 70 con una percentuale pari o superiore al 75% dal campo. E non è finita qua perché, proprio come accaduto quattro giorni fa, nella stessa notte un altro giocatore ha superato la soglia dei 60 punti, passando inevitabilmente inosservato. Nella sconfitta dei Phoenix Suns sul campo degli Indiana Pacers per 133-131, Devin Booker ha messo a referto ben 62 punti. Si tratta della prima volta dal 1962 (in passato furono sempre Wilt Chamberlain e/o Jerry West) che ci sono stati 4 marcatori da più 60 punti in una settimana.

Sconfitta a sorpresa per i Milwaukee Bucks, a cui non è bastata la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo da 22 punti e 11 rimbalzi. Al Fiserv Forum sono passati per 112-100 i Cleveland Cavaliers, trascinati da Mitchell e Allen. Comode vittorie invece per Oklahoma City Thunder, che ha regolato i Pelicans per 107-83, e per i Los Angeles Clippers, vittoriosi a Toronto per 127-107. Memphis ha piegato Orlando nonostante i tanti infortuni, Houston ha sconfitto agilmente Charlotte, e infine lo scontro tra fanalini di coda della Western Conference è andato ai San Antonio Spurs, capaci di domare i Portland Trail Blazers per 116-100.