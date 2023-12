NBA 2023/2024: San Antonio torna a vincere dopo 18 ko, battuti i Lakers. Ok Boston e Philadelphia

I San Antonio Spurs hanno interrotto una striscia di 18 sconfitte consecutive, tornando al successo grazie al 129-115 contro i Los Angeles Lakers. E’ maturata in Texas la sorpresa della notte NBA, in cui si sono disputati otto match validi per la regular season 2023/2024. 13 punti e 15 rimbalzi per Wembanyama, mentre LeBron James ha messo a referto una doppia doppia da 23 punti e 14 assist. Il miglior realizzatore della serata è stato invece Vassell con 36 punti.

A Est, quinta vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers, trascinati dal solito Joel Embiid (35 punti, 13 rimbalzi) alla nona gara consecutiva con almeno 30 punti e 10 rimbalzi. Ancora imbattuti in casa invece i Boston Celtics, che nel segno del solito Tatum (30 punti) hanno liquidato per 128-111 gli Orlando Magic.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Sono tornati alla vittoria anche gli Washington Wizards, che nelle ultime 16 avevano un bilancio di un solo successo e ben 15 sconfitte. Battuti gli Indiana Pacers per 137-123 grazie ai 30 di Poole. Solo 4 punti e 5 rimbalzi per Danilo Gallinari in 10 minuti sul parquet. Season high (29 punti) per Jonas Valanciunas nella vittoria dei Pelicans ai danni degli Hornets, mentre gli Atlanta Hwaks hanno mandato al tappeto i Toronto Raptors per 125-104 grazie a un ispirato Trae Young, protagonista di 38 punti e 11 assist con ben 7 triple a bersaglio.

Ok gli Houston Rockets, vittoriosi per 103-97 contro i Memphis Grizzlies, mentre un illegale Jalen Brunson ha trascinato alla vittoria i New York Knicks sul campo dei Phoenix Suns. Miglior prestazione della carriera per il numero 11, capace di firmare ben 50 punti con 9 triple a bersaglio e un perfetto 12/12 dal campo.