NBA 2023/2024: OKC batte Dallas, i Celtics dominano contro i Suns. Milwaukee mette nei guai Philadelphia

Sei le partite andate in scena nella notte italiana in NBA, quando manca un mese al termine della regular season. A Ovest è vera bagarre per il primo posto, dove gli Oklahoma City Thunder reagiscono alla vittoria di ieri dei Nuggets e con il successo per 126-119 sui Dallas Mavericks si portano anche loro a un record di 46-20. 31 per Shai Gilgeous-Alexander, 27 per Jalen Williams, ma anche Dort, Holmgren e Giddey in doppia cifra nell’affermazione contro i Mavs privi di Luka Doncic. Nulla di grave per lo sloveno, che si era infortunato nel match precedente. Verrà rivalutato nel corso del fine settimana.

A Est invece il primo posto è da ormai mesi non in discussione, con i Boston Celtics che proseguono la loro dominante stagione regolare. Altro successo importante, 127-112 contro un team comunque con aspirazioni di un certo tipo come i Phoenix Suns. Jaylen Brown ne mette 37, Tatum 26, ma da segnalare è la performance vintage di Al Horford, autore di 24 punti. A Phoenix non bastano 4/5 del quintetto sopra i 20 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

I 45 punti di Jalen Brunson trascinano alla vittoria i New York Knicks per 93-105 sul campo di Portland, nonostante un’altra doppia doppia da 31+13 per Ayton. Tra le contenders dell’Est vince anche Milwaukee, che sconfigge 114-105 con 32 di Antetokoumpo i 76ers, mentre Gallinari vede il campo solamente per quattro minuti. Sempre più nei guai Philly, ora scivolata al settimo posto e quindi costretta in questo momento a giocare i play-in. I Los Angeles Clippers grazie ai 28 di Paul George e ai 27 di Kawhi Leonard vincono 111-126 a Chicago contro i Bulls, mentre gli Houston Rockets superano 135-119 Washington con i 37 di Jalen Green.