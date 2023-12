Nba 2023/2024, Morant torna e trascina Memphis: Pelicans battuti. Curry protagonista contro Boston

I Memphis Grizzlies vincono 115-113 sul parquet dei New Orleans Pelicans nel giorno del ritorno in campo di Ja Morant, che festeggia la fine della sospensione di 25 partite tornando a fare quel che gli riesce meglio. Per la seconda scelta assoluta al draft del 2019 sono 34 i punti finali, con 8 assist e 3 rimbalzi. Numeri che visti ai raggi X includono un 12/24 al tiro, oltre però ad uno 0/5 dall’arco e 5 palle perse. Ad impreziosire il suo ritorno comunque c’è il canestro della vittoria che permette ai Grizzlies di conquistare la settima vittoria stagionale. Merito anche di Jaren Jackson (24 punti) e di Desmond Bane (21), mentre ai Pelicans non bastano i 34 punti di Brandon Ingram e la doppia doppia di Jonas Valanciunas da 22+14.

Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors che vincono 132-126 all’overtime contro i Boston Celtics. Prove di risalita in classifica per Steph Curry e compagni che ora fanno segnare un record di 13 vittorie e 14 sconfitte. Proprio il classe 1988 di Akron è il grande protagonista del match, pochi giorni dopo aver chiuso la striscia di 268 partite consecutive con almeno una tripla a referto. Stavolta Curry mette a segno ben sei triple su undici tentate, inclusa quella che a 3 secondi dalla fine mette la parola fine sulla contesa. Nel complesso il numero 30 segna 33 punti e serve 6 assist. A referto spiccano anche i 24 punti di Klay Thompson e i 17 di Jonathan Kuminga, mentre in casa Boston non bastano i 30 di Derrick White e i 28 di Jaylen Brown.

Senza Victor Wembanyama, fermo ai box per un fastidio alla caviglia, i San Antonio Spurs crollano sul parquet dei Milwaukee Bucks che confermano il momento di forma e vincono 132-119. Giannis Antetokounmpo mette la firma su una tripla doppia da 11 punti, 14 rimbalzi e 16 assist, mentre Damian Lillard si gode la sua miglior versione stagionale da 40 punti (con un 7/12 da tre). Tornano a vincere i Portland Trail Blazers e a farne le spese sono i Phoenix Suns, sconfitti 109-104. A referto i 23 punti di Anfernee Simons, i 22 di Jerami Grant e la doppia doppia (16 più 15 rimbalzi) di Deandre Ayton. Kevin Durant (4o punti) e Devin Booker (26) non riescono ad indossare le vesti di trascinatori sul parquet del Moda Center.

I risultati

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics 132-126 OT

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs 132-119

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 113-115