Skicross, Coppa del Mondo 2023/2024: a Dobbiaco tre azzurri superano il turno di qualificazione

La Coppa del Mondo di skicross fa tappa in Val Pusteria e sul tracciato di Dobbiaco il miglior tempo nelle qualificazioni è stato segnato da Mathias Graf. L’austriaco chiude in 1’13″55, seguito dal connazionale Johannes Aujesky (1’14″35) e dallo svizzero Jonas Lenherr (1’14″39), con il nostro Federico Tomasoni autore del sesto crono di giornata (1’14″82). Qualificati al tabellone principale anche Dominik Zuech, che si è inserito al 19simo posto della graduatoria, e Davide Cazzaniga al trentesimo. Yanick Gunsch, Edoardo Zorzi ed il campione iridato Simone Deromedis non sono invece riusciti ad entrare tra i primi 32 che giovedì 21 dicembre comporranno il tabellone principale della prima delle due gare pusteresi.