NBA 2023/2024: Milwaukee piega Minnesota, uno Wembanyama da record s’inchina a LeBron

Sono dieci le partite valide per la regular season NBA 2023/2024 andate in scena nella notte italiana e a prendersi la scena è stato il solito Victor Wembanyama. Il centro dei San Antonio Spurs ha infatti messo a referto 27 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 5 palle recuperate e 5 stoppate. Numeri clamorosi, peraltro in appena 30 minuti sul parquet, che lo rendono il secondo cestista della storia dopo Hakeem Olajuwon a realizzare in una singola partita più di 25 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 5 palle recuperate e 5 stoppate. Olajuwon ci è riuscito ben quattro volte, la prima nel 1987, quando aveva già 200 partite alle spalle in NBA. Per Wembanyama, invece, si tratta appena della 51^ partita nella Lega. Ciononostante, gli Spurs hanno ceduto il passo per 123-118 ai Los Angeles Lakers, trascinati dal solito LeBron James, che grazie ai 30 punti messi a referto è sempre più vicino allo storico traguardo dei 40mila punti.

Nel big match di giornata, invece, i Milwaukee Bucks hanno sconfitto per 112-107 i Minnesota Timberwolves. Doppia doppia da 33 punti e 13 rimbalzi del solito Antetokounmpo, ma il canestro decisivo ha portato la firma di Lillard (doppia doppia anche per lui, 21 punti e 10 assist). Da segnalare anche l’esordio di Danilo Gallinari – un rimbalzo in 5 minuti sul parquet -. Sorridono dunque gli Oklahoma City Thunder, che hanno travolto i Washington Wizards nel segno di Gilgeous-Alexander e Holmgren agganciando la vetta. Bene Denver, che ha espugnato Portland grazie a Nikola Jokic (tripla doppia da 29 punti, 15 rimbalzi e 14 assist); vittorie anche per Miami Heat, Houston Rockets e Golden State Warriors. Non si ferma la corsa dei Los Angeles Clippers, guidato da Kawhi Leonard al successo sul parquet di Memphis, mentre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers hanno sconfitto rispettivamente i Cleveland Cavaliers e gli Atlanta Hawks.