Nba 2023/2024: Milwaukee cade a Memphis, Golden State piega Utah

Solo tre partite nella notte Nba tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio.

Milwaukee continua a perdere, settima nelle ultime dieci, e lo fa in casa di Memphis 113-110. La squadra di Doc Rivers non riesce a ingranare e cade sotto i colpi di G.Jackson, 27 punti, e Z.Williams, 27 punti. Doppia doppia per l’emergente Vince Williams, 18+12+7. Ai Bucks non bastano i 35 punti, +12 assist, di Antetkounmpo e i 24 di Lillard. Prosegue l’ottimo periodo di Golden State, che batte Utah 140-137 consolidando la 10ª piazza in Western Conference. Sono 35 per un redivivo Klay Thompson in uscita dalla panchina. Green ne mette 23 e compensa i “soli” 16+10 assist di Curry, in una serata da 4/14 al tiro. Ai Jazz non bastano i 35+9 assist di Sexton e i 33+6 assist di George. Inutili le doppie doppie di Markannen, 20+14 rimbalzi, e Colling, 18+13 rimbalzi. Minnesota archivia la pratica Portland nel primo quarto, 44-14, e vince il back to back con il Trail Blazers 128-91. 34+6+7 per Anthony Edwards e 23+8 rimbalzi per Towns. Solo quattro giocatori in doppia cifra per Portland, Grant il migliore con 20 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE