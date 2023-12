Nba 2023/2024: Lebron trascina i Lakers contro i Thunder, Memphis e Golden State vincono ancora

Grande nottata negli Stati Uniti con 13 partite di Nba tra la sera di sabato 23 dicembre e la notte di domenica 24 dicembre.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A OVEST

Lebron James si carica sulle spalle i Los Angeles Lakers che, dopo quattro sconfitte in fila, tornano a vincere in casa di Oklahoma 129-120. Il Prescelto mette a segno 40 punti con 7 rimbalzi e 7 assist e, insieme ai 26+11 rimbalzi di Davis e i 21 di Hachimura, i gialloviola battono la sorprendente squadra di Daigenault. Non bastano ai Thunder i 34 con 5 rimbalzi e 7 assist del solito Shai Gilgeous-Alexander. Doppia doppia da 19+10 rimbalzi per Holmgren. Quarta vittoria consecutiva per Golden State, che batte a San Francisco i Trail Blazers 126-106. Gli Splash Brothers combinano 55 punti, 28 Thompson e 27 Curry. Bene anche il rookie Podziemski, doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Nona sconfitta nelle ultime dieci per Portland, sempre più lontana dalla zona playoff. Torna Luka Doncic e Dallas ritrova il sorriso dopo la prestazione inguardabile in casa dei Rockets. I Mavericks battono 144-119 i San Antonio Spurs, 4V-24P. Tripla doppia per lo sloveno da 39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. 20 con 7 rimbalzi per il redivivo Dante Exum. Continua la sorprendente stagione di Minnesota, che piega Sacramento in trasferta 110-98. 34 con 10 assist per Antony Edwadrs e solita doppia doppia di Gobert, 21+17 rimbalzi. Seconda tripla doppia consecutiva per Sabonis, 17+10+10, ma non basta ai Kings per evitare il secondo ko nelle ultime tre. New Orleans cade in casa contro Houston 106-104. Super Sengun con 37 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Sottotono i big dei Pelicans, 19 per Ingram e 13 per McCollum. Si salva solo Williamson, 28+8 rimbalzi, ma è sconfitta e 7° posto in Western Conference.

A EST

Nella prima delle tre trasferte a New York, i Bucks battono 130-111 i Knicks. La squadra di Griffin manda quasi cinque giocatori oltre quota 20 punti, 28 Antetokounmpo, 23 Portis, 20 Middleton, 19 Lillard e Beasley. Inutili ai fini del risultato i 36 con 7 assist di Brunson, che ha risposto alle critiche di Perkins nel migliore dei modi. Domani, 25 dicembre, alle 18 la rivincita. Continua il calvario di Detroit, che cade in casa di Brooklyn 126-115. Bene Bridges con 29 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Niente da fare per Cunningham, 22 punti e 6 assist, e compagni, che sono alla 26ª sconfitta in fila. Record eguagliato in una singola stagione, Philadelphia 2013-14, per i Pistons, mentre il record generale è sempre di quei Sixers, che arrivarono a 28 in fila. Le prossime partite dicono ancora Brooklyn, Boston e poi Toronto il 31 dicembre. Torna a vincere Orlando, dopo quattro ko consecutivi, e lo fa in casa di Indiana 117-110. Sono 34 con 7 rimbalzi per Banchero e 24 per Franz Wagner. Haliburton ritrova la vena realizzativa dopo qualche partita di appannamento, 29 punti e 14 rimbalzi, ma i Pacers perdono la sesta nelle ultime sette. Nonostante le assenze di Mitchell e Garland, Cleveland passa in casa di Chicago 109-95. Strus si carica sulle spalle i suoi e ne mette 26 con 7 assist. Doppia doppia di sostanza di Allen da 19 punti e 17 rimbalzi. Si ferma a 3 la striscia di vittorie consecutive dei Bulls.

TRA EST E OVEST

Boston schianta i Clippers, orfani di Leonard, 145-108. Tatum ne mette 30 con 5 rimbalzi e Brown 24 con 6 rimbalzi. Paul George unico dei californiani oltre i 20 punti, 21 con 3 rimbalzi. Secondo ko in fila per Los Angeles, che coincide con la seconda assenza in fila del numero 2. Denver soffre più del dovuto contro una Charlotte decimata dagli infortuni, Ball, Williams e anche Rozier last minute. I Nuggets passano 102-95 grazie all’11ª tripla doppia stagionale sfiorata da Jokic, 18+10+9. Doppia doppia anche per Murray, 20+12 rimbalzi. Bridges ultimo a mollare degli Hornets, 22+8 rimbalzi, che cadono per la settima volta in fila, nona nelle ultime dieci. Prosegue la risalita di Memphis, che batte Atlanta in casa 125-119. Il duo Bane-Morant confeziona 67 punti, a cui il rientrante Ja aggiunte 11 assist. Non bastano agli Hawks i 30 con 13 assist di Young. Terza vittoria consecutiva per i Grizzlies, ora a 6 vittoria dalla zona play in. Utah rimonta 17 punti di svantaggio e batte Toronto in trasferta 126-119. Markannen e Clarkson, al rientro dall’infortunio, combinano 60 punti e Sexton ne aggiunge 16. Ennesimo blackout stagionale per i Raptors che, nonostante un Barnes formato All-Star da 32 punti+14 rimbalzi+7 assist, centrano il terzo ko in fila.