NBA 2023/2024, Twolves cadono in casa contro i Magic di Banchero. Jokic stellare nella vittoria Nuggets.

Dieci partite in una nottata NBA che ci regala una Western Conference sempre più incerta. I Minnesota Timberwolves cadono in casa 106-108 per mano degli Orlando Magic, guidati dai 23 punti di Paolo Banchero e in generale da un quintetto titolare in cui tutti forniscono il loro contributo, da Wagner (19) a Carter Jr. (18+12). Nonostante la doppia doppia da 22+16 di Gobert, arriva una sconfitta per Minny, la 15esima in stagione come OKC e Clippers. I Thunder infatti vincono facilmente in casa contro gli Hornets 126-106 (31 per SGA), mentre LA si impone 125-136 a domicilio in quel di Detroit grazie ai 33 di Leonard.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Un canestro di Zion Williamson a 3″ dalla sirena consegna la vittoria ai New Orleans Pelicans per 113-114 sul campo dei San Antonio Spurs, ai quali non è sufficiente la quasi tripla doppia da 16+14+7 di Wembanyama, che nella sua statline ci mette anche ben 6 stoppate. Cade invece Phoenix, sconfitta 129-120 ad Atlanta sotto i 32 punti e 15 assist di Trae Young e il solito fondamentale contributo di Bogdan Bogdanovic in uscita dalla panchina con 23 punti.

I Rockets dominano 136-106 i Toronto Raptors con un’altra tripla doppia sfiorata, quella da 24+13+8 di un Sengun sempre più in crescita mese dopo mese. Secondo successo di fila per i Warriors, che hanno trovato in Jonathan Kuminga un giocatore vero quest’anno: 29 punti per l’ex settima scelta al draft nell’affermazione 101-121 a Memphis.

Nikola Jokic mette in atto la solita prestazione dominante contro Deandre Ayton nella vittoria 120-108 dei Nuggets su Portland: 27 punti, 22 rimbalzi e 12 assist recita il tabellino del centro serbo. Bel successo esterno dei Sacramento Kings per 122-133 contro i Pacers: 26+11+7 per Sbonis, 25 per Fox, 23 Monk e 22 Barnes. Gran prestazione di squadra per gli uomini di Mike Brown. Infine, Miami batte 102-110 Washington.